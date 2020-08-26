26 серпня: народний календар і астровісник

Сьогодні чудотворної ікони «Семистрільної»; визначаємо по бджолі чи буде дощ і дмухаємо на холодну воду.

Сьогодні Церква вшановує ікону Пресвятої Богородиці «Пом’якшення злих сердець», або ж «Семистрільну». На іконі Богородиця зображена без Богодитяти, натомість на Неї спрямовано сім мечів або стріл. Вони символізують увесь той біль, яких зазнала Пречиста, коли розіп’яли її Сина. Число сім означає також і сім головних людських гріхів, які Богородиця без перешкод читає в людських серцях. «Семистрільній» молилися, просячи захисту від ворогів видимих і невидимих, про пом’якшення сердець жорстокосердих людей, а також коли в сім’ї постійно точилися суперечки, не було миру і ладу. Цю ікону зазвичай вішали при вході в оселю. Подейкували, що недобра людина, наштовхнувшись поглядом на Пречисту Богородицю «Семистрільну», оминатиме вашу домівку десятою дорогою.

Цього дня придивлялися до бджіл: якщо було хмарно, а божі комахи не ховалися у вулик і літали, сумлінно працюючи – дощу не буде.

Іменинники сьогодні Максим, Тихон, Іван, Костянтин.

8-9 місячні дні. Місяць у Стрільці. Головна засторога цього дня: «Тримайте баланс!». Випробовуйте на міцність, піддавайте критичному аналізу навіть і найліпші, найбільш привабливі ідеї. Варто бути обачним і обережним, дмухати і «на холодну воду». А ще пам’ятайте про міру. Як писав один мудрий чоловік: «Що водить сонце і світила? Що держить у мудрій злагоді природу? Що кріпить і розвиває людський дух? Що закладає основи ладу і спокою? Це – закон, що ставить міру. Міра – початок і кінець усьому».

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1899 – +6,3, а найтеплішим у 1903 – +33,7.