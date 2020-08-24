Піаністка Юлія Божик виконала Гімн на Меморіалі Небесної сотні у Львові

До Дня Незалежності України відома піаністка Юлія Божик зіграла інструментальну версію Гімну. Вона виконала його на Меморіалі Небесної Сотні у Львові.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба музикантки.

«Мрію, щоб Гімн України в цей день прозвучав у кожній домівці, де є українці, незалежно від того, де вона знаходиться. Щоб, прослухавши Гімн, українці з цілого світу духовно об’єднались» - поділилася музикантка. "Місце виконання обрала не випадково. Меморіал Небесної Сотні – це місце пам’яті Героїв України, які поклали своє життя за Україну. Вони стали національним символом України та прикладом незламності духу українського народу», - зазначила піаністка.

Аранжування музики Михайла Вербицького зробив композитор і піаніст Михайло Олійник.

Юлія Божик – піаністка, лауреат міжнародних конкурсів, дружина і арт-директор відомого скрипаля-віртуоза Олександра Божика. Закінчила ЛНМА ім. М. Лисенка у клас проф. Оксани Рапіти.

Активно концертує з Олександром Божиком в Україні та за кордоном. Створили разом із ним проєкт «Божик Дуо»(Bozhyk Duo) і виконують кавери на відомі хіти та авторські твори Олександра. Щотижня викладають нове відео у мережу і збирають мільйонні перегляди.

Фото: пресслужба Юлії Божик