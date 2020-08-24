З Днем Незалежності, Україно! Мова – об’єднає!

Дорогі українці!

Сьогодні ми відзначаємо чи не найважливішу дату для нашої Держави. Цього дня 29 років тому відродилася Незалежна Україна. Цей день став новою точкою відліку нашої історії, новим етапом розвитку Української державності та закріпив прагнення багатьох поколінь українців бачити свою країну вільною, суверенною, демократичною.

Проте, як свідчить історія і події останніх років, недостатньо здобути Незалежність, її потрібно стверджувати і виборювати щодня. Сьогодні, як і 100 років тому, коли під час Української революції 1917-1921 років вперше була проголошена Незалежність України, перед нами стоять серйозні виклики, які знову загрожують нашій єдності, нашому суверенітету і державності.

Ми повинні засвоїти уроки минулого, не дати можливості нашим ворогам, які намагаються посіяти розбрат і зневіру, знівелювати здобутки, прагнення і мрії багатьох поколінь. Ми маємо захистити не лише наш кордон, не лише нашу територію, а й наш культурний простір, нашу мову.

Цілеспрямована війна, яка дотепер триває проти української мови, є підтвердженням визначальної ролі мови для національної ідентичності, єдності та зміцнення Незалежності. У нас немає ще одного століття, щоб зрозуміти, що без розвитку української мови неможливий повноцінний розвиток держави. Немає ще одного століття, щоб почати нарешті цінувати те, що зараз знову можна втратити.

Ніщо інше не об’єднує націю так, як мова. Тому сьогодні ми всі, представники влади і опозиції, громадянського суспільства і мистецької спільноти, волонтери і добровольці, повинні забути про вузькі політичні інтереси заради інтересів країни, заради єднання.

Переконаний, разом ми зможемо дати гідну відсіч ворогу на мовному фронті. Маємо поставити крапку у питанні функціонування української мови як єдиної державної, забезпечити повноцінне виконання мовою своїх функцій та наповнити статус мови реальним змістом, забезпечити вільний доступ громадян України до української мови в усіх сферах життя.

Захист мови, захист нашої Незалежності, територіальної цілісності – це справа всіх і кожного. Це наша відповідальність – перед батьками і дітьми, перед історією і майбутнім, перед полеглими за Україну і тими, хто сьогодні виборює нашу перемогу!

Тарас Кремінь, Уповноважений із захисту державної мови