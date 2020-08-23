У Лондоні ламався знаменитий Тауерський міст

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Лише через півтори години після такого інциденту міст відкрили для пішоходів, тоді як водіям рекомендували шукати шляхи об'їзду.

Як стало відомо із соцмереж, поломка історичної споруди сталася о 18:00 за Києвом. Відкрили міст о 20:20.

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«Тауерський міст на цей час закритий для пішоходів і транспорту через технічну несправність. Фахівці посилено працюють, щоб налагодити роботу моста», - зазначила поліція Лондона у Twitter.

У неділю зранку міст уже функціонує в нормальному режимі.