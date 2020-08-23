Каньє Вест подав заявку на участь у виборах президента США

Американський музикант Каньє Вест офіційно подав заявку на участь у виборах президента США в останній можливий для цього день.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Вест встиг подати заявку 21 серпня. Крім нього, заявки подали 10 інших кандидатів.

Відомий репер оголосив про намір взяти участь в американській президентській кампанії минулого місяця – у твіті з нагоди Дня незалежності США

Спочатку Вест подавав заявку в штаті Нью-Джерсі, проте більшість із зібраних 800 підписів визнали недостовірними. У штаті Луїзіана для подачі заявки необхідно лише заплатити 500 доларів.

16 липня стало відомо, що Вест подав першу форму заяви у Федеральну виборчу комісію.

Президентські вибори в США відбудуться 3 листопада цього року.