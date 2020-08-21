Які фільми покажуть українцям: Манхеттенський кінофестиваль визначився з програмою

Оголосили фіналістів, які увійшли до програми 24-го Манхеттенського фестивалю короткометражних фільмів – єдиного глобального інтерактивного кінофестивалю, який стартує 24 вересня.

Про це повідомляє організатор фестивалю в Україні - кінокомпанія “Артхаус Трафік”, передає Укрінформ.

“Українці вже вчотирнадцяте приєднаються до глядачів у всьому світі та візьмуть участь у виборі фільму-переможця. Дев'ять найкращих робіт обрано серед 971 заявки з 54 країн світу. За традицією, до числа фіналістів увійшли фільми, які вже зарекомендували себе на престижних міжнародних кінофестивалях”, - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, фестиваль відбудеться у кінотеатрах країни з 24 вересня по 11 жовтня. Фільми демонструватимуться в українській озвучці.

У програмі - іранська стрічка про дівчину-наркокур'єрку «Іспит», яку було відзначено премією за найкращу жіночу роль на кінофестивалі «Санденс», вона також змагалась за звання найкращого короткометражного фільму на міжнародному кінофестивалі у Торонто та київській «Молодості».

Фільм «Подарунок» палестинської режисерки Фари Набулсі про Західний берег річки Йордан здобув Гран-прі міжнародного конкурсу у Клермон-Феррані та призи фестивалів у Брукліні, Клівленді та Палм-Спрінгс.

Ізраїльська драма про викрадений велосипед, стрічка «Біле око», стала тріумфатором одного з найбільших північноамериканських фестивалів South by Southwest та зібрала нагороди на батьківщині – на міжнародному кінофестивалі у Хайфі.

Анімацію у програмі фестивалю представляє французька стрічка «Маестро» аніматорів Флоріана Бабікяна та Віктора Ціаре про білку-диригента.

Крім того, до програми увійшли фільми «Пробач мені, пес» (Росія), «Безпечний простір» (Австралія), «Два хлопчики» (США) та «Стікер» (Північна Македонія).

Усі роботи-фіналісти Манхеттенського кінофестивалю короткометражних фільмів автоматично кваліфікуються для номінації на премію «Оскар». Срібний призер торішнього фестивалю, «Футбольний клуб Нефти», здобув у 2019 році номінацію на премію Американської кіноакадемії.

Цієї осені Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів об'єднає поціновувачів короткого метра у понад 400 містах на 6 континентах. Стати членом міжнародного журі та взяти участь у виборі найкращої короткометражки року може будь-хто – достатньо заповнити бюлетень для голосування після сеансу. Переможці будуть оголошені 1 листопада 2020 року на сайті www.manhattanshort.com

Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів відбудеться за традиційної підтримки торгової марки Stella Artois.

Фото: manhattanshort.com