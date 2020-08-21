У Києві триває фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage

У саду «Софії Київської» триває третій фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі фестивалю.

“Bouquet Kyiv Stage стартував 20-го і триватиме до 25 серпня. Це шість днів музики, візуального мистецтва, театру, літературних читань і дискусій, інтерактивних дитячих програм і цикл бесід під ясенем із людьми, що творять зміни. Загалом заплановано близько 40 подій, більшість з яких транслюватиметься онлайн. Тема, яка цього року об’єднає різні жанри мистецтва в єдиному просторі, – «Місто майстрів». А меседж Bouquet Kyiv Stage 2020, який виник під час карантину, – «Життя триває!», - ідеться в повідомленні.

Фестиваль Bouquet Kyiv Stage//Фото: Віталій Маріаш, Аліна Гармаш

Організатор фестивалю - культурний центр «Дім «Майстер Клас» анонсує Bouquet Kyiv Stage як фестиваль прем’єр. У фокусі – українські митці, а також Голос у всіх його проявах, втілений у різноманітті співу – опері, хорових виступах, театральних перформансах.

Саме з Голосу розпочався цьогорічний фестиваль. На дзвіниці «Софії Київської» співав хор AVE, звучали музика Вікторії Польової і дзвони. Організатори фестивалю пояснюють: це символічне повернення голосу місту після тривалого карантинного мовчання.

У перший день звучав і концерт Богдани Півненко «Присвята Скорику». Серед особливих прем’єр, які відбулися в перший день фестивалю, – і музичний кіноперформанс «Двоє майстрів». Це фрагменти фільмів Романа Балаяна у супроводі музики Вадима Хропачова, яку він до них написав, у живому виконанні Sed Contra EnsEmble.

Читайте також: У парку Шевченка просто неба тиждень крутитимуть патріотичне кіно

А музикант Андрій Криченко презентував візуально-музичний проєкт, присвячений Марії Примаченко, – «Дивосвіт Химер». Дозвіл на безкоштовне використання робіт художниці надав Благодійний фонд «Творча спадщина родини Марії Примаченко».

21 серпня серед музичних прем’єр фестивалю – музичний марафон «Лятошинський - гала», присвячений видатному українському композитору. Куратор проєкту – піаніст Євген Громов. «Це тригодинний марафон із камерної музики, написаної Борисом Лятошинським у 1920-х роках. Ми хочемо показати у глибокому зрізі всі куточки його камерної музики. Й амплітуда настроїв, і жанрів тут – колосальні. Кожен твір – дивовижний», – розповідає Громов.

Звучатимуть на сцені фестивалю і нові твори Валентина Сильвестрова, які композитор написав під час карантину, і музика Вікторії Польової. Диригент Тетяна Калініченко і New Era Orchestra готують нову програму BAROQUE TWIST, в якій візьме участь швейцарський музикант Mоріс Штегер, критики називають його «Паганіні блок-флейти». Нові джазові програми готують Nazgul Shukaeva Project і Лаура Марті.

Серед прем’єр – і музичний проєкт композитора і музиканта Івана Тараненка «FusioFonia_Музика української землі», в якому він об’єднав фолк, етно, класику і джаз.

24 серпня прозвучить особлива програма у виконанні скрипальки Мирослави Которович, сопрано Сусанни Чахоян і камерного ансамблю «АРТЕХАТТА», присвячена українському скрипалю Богодару Которовичу.

Традиційно вхід на всі події є вільним, потрібно буде сплатили лише за вхідний квиток на територію «Софії Київської». Також через обмеження, пов’язані з карантином, цього року на концертах можуть бути присутні не більше 400-450 людей, на бесідах і літературних подіях – не більше 100 людей. Утім, поринути в атмосферу літніх концертів або послухати цікаві діалоги можна буде, ввімкнувши онлайн-трансляцію.

Повну програму фестивалю можна знайти тут.