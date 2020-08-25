25 серпня: народний календар і астровісник

Сьогодні вогняного Фотія; шукаємо павука з сіттю, міняємо ратиці на кігті та не б’ємо горщики.

Сьогодні мучеників Фотія і Анікіти та багатьох з ними. Подекуди на Гуцульщині цього дня відзначали свято вогню. Вогонь із прадавніх віків був для людини тим самим, що й вода, земля і повітря – четвертою живою стихією. Тож його, як усе живе (та й не тільки живе) – шанували. У вогонь заборонялося плювати («рот перекосить», «на язиці та на губах з’являться язви», «на тому світі сковорідку розпечену лизатимеш»), кидати в нього щось «нечисте», заливати його водою (тільки засипати попелом, або дати згаснути самому). Заборонялося палити у вогні волосся – вважалося, що тоді будуть судоми, корчі та головний біль. Заборонялося проклинати вогонь, але можна було трішечки присоромити. Наприклад, на Чернігівщині казали: «Стидно огню, що дрова наверсі» - тоді полум’я розгорялося. Запалювати і гасити вогонь слід було (власне як і будь-яку справу) з молитвою. Заборонялося, щоб в оселі горіло одразу три вогні (наприклад три свічки) – хтось із домашніх міг померти. Пастухи на полонині підтримували вогонь протягом усього періоду випасу отари. Гасили його, поливаючи тільки святою водою, а потім присипали попелом, викладаючи хрест, щоби відьма не наблизилась..

Павук широко плете довге павутиння – утримається тепла погода, а якщо він розташував свої тенета колесом – на сушу.

З іменинами вітайте Сергія, Іллю, Івана, Дмитра, Аркадія, Олексія, Олександра.

7-8 місячні дні. Триває «лев’ячий» місяць (до 17 вересня). Місяць жорсткої конкуренції, майже як у савані. Хтось тікає, хтось нападає, хтось когось ковтає, а хтось випускає пазурі. Якщо є, звичайно, - хоча й копитом теж можна добрячого копняка дати… Цього дня слова мають велику силу (хоча, насправді, це завжди так). Енергетика слів буде особливо відчуватися у першій половині дня. Отже, вся комунікація вдасться, слова знайдуться, будуть правильними і потрібними. Єдине, що нині не слід казати неправду і щось бити. Особливо горщики. З кимось. Щасти всім сьогодні, і завтра, і позавтра…

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1950 – +8,1, а найтеплішим у 1903 – +33,1.