23 серпня: народний календар і астровісник

Сьогодні святого Лаврентія; захищаємося від завидющого ока, мріємо про риболовлю і покладаємося на інтуїцію.

Прогайнуло, прокотилося, аж загриміло, святе літечко і ниньки в нас мученика архідиякона Лаврентія Римського. Ім’я святого перекладається як «увінчаний лавром». Він народився в провінційному містечку Оска (Уеска, Іспанія). Був учнем архідиякона Сикста. Коли того призначили єпископом Риму (257-258 рр.) – був висвячений на диякона. Йому доручили опікуватися бідняками і наглядати за церковною казною. Святий Лаврентій, так само як і Сикст ІІ, був страчений у 258 році під час гонінь на християн за правління імператора Валеріана. Святий Лаврентій вшановується як православною, так і католицькою церквою. До його постаті неодноразово зверталися західні митці, зокрема Фра Анджеліко і Тіціан. В народі ж Лаврентія вважали помічником від очних хвороб, молилися йому, просячи захисту від злого і завидющого ока.

Якщо на Лаврентія у ставках вода тиха – осінь буде спокійною, а зима без завірюх. Спостерігали за погодою: коли спекотно, або ж задощило – такою ж і осінь буде. Ці ж прикмети віщували добру риболовлю наприкінці осені.

З іменинами вітайте Романа, В’ячеслава, Афанасія, Фелікса.

Свята неділенька, 5-6 місячні дні. Місяць між собою майже по-братньому ділитимуть Терези і Скорпіон. До 6 вересня наш розум набуватиме аналітичних здібностей і функціонуватиме не згірше новітньої комп’ютерної штучки. Звісно, зважаючи на ресурси, в кого які є… Особливої ваги матимуть уміння щось робити власними руками, знання прикладного характеру. Соціальна й ділова комунікація – на підйомі. Місяць переходить до Скорпіона – загострюється інтуїція. І пам’ятайте, що нині багато чого «зав’язано» на Діві, тож побільше конкретики в усьому. Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1976 році: +7,5; а найтеплішим у 2007 – +35,3.