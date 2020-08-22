22 серпня: народний календар і астровісник

Нині Маттія; куди не ходити, а що рахувати і чи знайдуть спільну мову Сонце і Діва.

Церква цього дня вшановує пам’ять апостола Маттія. Апостол Маттій спочатку входив до числа 70-ти апостолів, а потім перейшов, так би мовити, у «вищу лігу» і став одним із 12 обраних. За жеребом він зайняв місце іншого учня Ісуса Христа – Іуди Іскаріота, котрий за 30 срібняків зрадив Учителя. Відомостей про життя Маттія існує мало. Відомо, що він народився у Віфлеємі, вивчав Закон Божий під керівництвом святого Симеона Богоприїмця. Разом з іншими апостолами став свідком зішестя Святого Духа, потім проповідував християнство на теренах Іудеї та в Єрусалимі. За це його неодноразово хотіли вбити, але він, з Божою поміччю, уникав небезпеки. Втім загинув апостол Маттій все одно мученицькою смертю – за однією з версій його забили до смерті камінням, а за іншою – розіп’яли на хресті.

Вважалося, що на Маттія особливо небезпечними стають змії, тому цього дня остерігалися ходити до лісу, а також випасати худобу. Давилися на горіхи: багато горіхів – на голодний рік. Неврожай горіхів – діти, зачаті в такий рік, будуть слабкими.

З іменинами вітайте Маргариту, Івана, Якова, Олексія, Дмитра, Марію.

4-5 місячні дні. Діви, єднайтеся! До Діви сьогодні, майже вслід за Меркурієм, переходить Сонце. І все це – неподалік від зірки Регул. Тож у ці дні можуть відбутися зміни «королівського рівня». Що цікаво: навіть, якщо ми про це й не дізнаємося з ТБ чи новинних інтернет-сайтів, це зовсім не означає, що їх немає. Можливо, вони стануть явними згодом. Але щось-таки та «проявиться» обов’язково, стане конкретним і зримим. Щось, що не заховаєш, навіть, якби й хотів. Інформаційні потоки наповняться деталями і жорсткою конкретикою. Думки майже місяць – дуже матеріальні. Особливо в людей із сильною енергетикою.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1914: +4,6, а найтеплішим у 2000 – +36,6.