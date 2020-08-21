21 серпня: народний календар і астровісник

Нині Ємиляна; починаємо думати про січень, дивимося на горобину і чому сьогодні мовчання – золото.

Сьогодні святителя Ємиліана, сповідника, єпископа Кизичеського. Цей святий жив у IХ столітті за часів імператора-іконоборця Льва-Вірменина. Якось той покликав усіх єпископів до палацу й почав «настійно пропонувати» відмовитися від шанування святих ікон. Багато хто зі священнослужителів лише мовчки схилив голови перед правителем, лише Ємиліан зауважив, що подібні питання вирішуються виключно духовними особами в стінах Церкви, а не світською владою в імператорському палаці, і що імператору не варто втручатися в справи Церкви. Подібна ремарка не сподобалась імператору й єпископа спровадили на заслання, де він і помер.

На Ємиляна завбачували, яким буде січень. Якщо цього дня буде сонячно і спекотно – січень буде ясний та морозний. Коли ж ітиме дощ і буде хмарно – тоді в січні теж очікуй опадів. Дивились на горобину: багато ягід – осінь буде дощовою, а якщо мало – сухою.

Іменинники сьогодні Григорій, Герман, Мирон, Леонід.

3-4 місячні дні. Місяць перейде до Терезів. Сьогодні – останній день затвердження небом вашого амбітного плану на наступний рік. Уявіть лишень: раптом загадкова королівська зірка Регул, яка ретранслює нині власну силу й енергію через Меркурій на Землю – почує вас, підтримає і допоможе? До 17 вересня триває «лев’ячий» місячний цикл – маємо бути бадьорими і діяльними. Не без того, щоб солоденько, по-лев’ячому попозіхати й примруживши очі подрімати, але, що вполюєш, те й з’їси. Девіз дня: «Мовчання – золото». Все, що маєте зробити і все що хочете зробити – робіть мовчки, без піару і зайвих слів. Пустопорожня балаканина сьогодні поглинає дуже багато енергії.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1908 – +7,3, а найтеплішим у 1946 – +36,2.