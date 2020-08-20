На Львівщині відкрили мурал, присвячений яворівській іграшці

У Яворові Львівської області у рамках фестивалю яворівської забавки та пирога відкрили мурал на районному народному домі «Сокіл».

Відтепер стіну будівлі прикрашатиме зображення яворівських іграшок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Організація митців Sacred Universe, випускників Львівської академії мистецтв працювала над фундаментальною картиною яворівських забавок 10 днів. Традиційні жовто-червоний та трав’янисто-зелений кольори автентичних іграшок, які походять ще з 18-го століття, композиційно прикрасили міський народний дім.

На Львівщині відкрили мурал, присвячений іграшці / Фото: Людмила Гринюк, Укрінформ

«Зразки іграшок, які ми зобразили, відібрали самі яворівські майстри. Мене дуже тішить, що ми мали можливість зробити в Яворові такий мурал, адже самі для себе відкрили феномен яворівської забавки... Наша група більше займається видатними постатями України, але це теж була надзвичайно цікава робота, яка перенесла в дитинство, бо всі митці - всередині діти», - зазначив керівник Sacred Universe Святослав Владика.

Ініціатором створення муралу стала директор відділу культури, туризму, молоді та спорту Яворівської РДА Наталія Лялюк. «Багато вечорів ми спілкувалися із майстринею Оксаною Когут, чиї яворівські забавки стали окрасою новорічної ялинки у Ватикані, з Лесею Більською, краєзнавцем та директором Новояворівського краєзнавчого музею. І всі майстри можуть пізнати в цьому муралі свій почерк», - зазначила Лялюк.

Під час фестивалю представили народні промисли Яворівщини та нагородили творців яворівських забавок, провели майстер-клас, де всі охочі змогли спробувати виготовити іграшку власноруч.

Цього року разом із фестивалем забавки відбулися й перші "Розточанські фестини", присвячені яворівському пирогу, в рамках якого проходив дистанційний конкурс на найкращу страву та презентацію. Гості фестивалю змогли скуштувати багато різновидів цієї традиційної для регіону страви, познайомитися з найкращими господинями, яких після свята нагородили цінними подарунками.

Участь у заході взяли заступники голови Львівської ОДА Юрій Холод та Іван Собко.

«Яворівські пиріг та забавка мають бути в реєстрі культурної спадщини. Це означає не тільки збереження унікальних народних традицій, а й розвиток нашої культури, туризму, економіки району, області і країни загалом. Цей фестиваль - яскраве підтвердження того, що культура тісно пов‘язана з туризмом та іншими галузями. Бо це - привернення уваги, нагода розказати гостям і журналістам, а через них світові про родзинки громад Яворівщини», - зазначив Холод.

За його словами, Львівська ОДА забезпечить видатки щодо внесення яворівської забавки і пирога в реєстр спадщини, а також організаційну і промопідтримку подібних свят.

Звісно, захід відбувся з дотриманням усіх карантинних вимог: на вході організатори роздавали відвідувачам маски та обробляли руки антисептиком, а під час фестивалю головною вимогою було збереження соціальної дистанції.