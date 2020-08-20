Фотограф з Білорусі влаштувала у Нідерландах акцію на підтримку співвітчизників

Фотограф з Білорусі, яка вже майже п’ять років мешкає в Амстердамі, влаштувала акцію на підтримку мітингувальників у рідній країні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Ця ідея прийшла до мене дуже спонтанно, коли ми з коханим з Білорусі почали дивитися, починаючи з 9-го числа, репортажі про те, що відбувається у країні. На це було дуже важко і боляче дивитися і розуміти, що ти далеко. Тоді я подумала, що можу підтримати фінансово”, - розповіла кореспонденту Укрінформу фотограф Христина Кутенка.

За її словами, вона зробила знижку 50% на фотосесію, а усе зароблене перераховує на підтримку співвітчизників.

“З кожної зйомки 150 євро йде на підтримку репресованих під час протестів в Білорусі. Збір коштів був організований у Фейсбуку, після кожної зйомки я відправляю посилання своїм клієнтам і вони переказують гроші. Усього у мене заплановано 10 зйомок і така акція буде до 20 серпня - бо 20 серпня в нас літак до Білорусі. За сімейними обставинами в нас була запланована поїздка додому ще до усіх подій. Я сподіваюся, що у нас вийде побачити рідних. Ми не були вдома вже пів року”, - зазначила Христина.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% (зараз вона перебуває в Литві).

Одразу після виборів у Білорусі розпочалися масові акції проти фальсифікації. Силовики жорстко придушували мітинги, розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

Фото: Ірина Драбок, Укрінформ