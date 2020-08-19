Усі ми маємо змінюватися, преображатися, ставати кращими

Свято Преображення Господнього нагадує нам, що й ми з вами маємо змінюватись, ставати кращими

Вітаю всіх братів і сестер у Христі зі світлим святом Преображення Господнього! Сьогодні ми згадуємо подію із земного життя Господа Ісуса Христа, про яку нам оповідає Священне Писання: на горі Фавор наш Спаситель перед трьома Своїми обраними учнями – апостолами Петром, Яковом та Іоаном – преобразився: «Лице Його засяяло, як сонце, одежа ж Його стала білою, як світло» (Мф. 17: 2). Господь Ісус Христос засяяв нетварним Божественним світлом, явивши, що Він є істинний Син Божий, Який поєднав в одній божественній Особі дві природи – божественну й людську.

Божественна благодать діє в кожній людині, яка відкриває себе для Творця. Тож свято Преображення Господнього нагадує нам, що й ми з вами маємо змінюватись: преображатись, ставати кращими, виконувати у своєму житті Євангельський закон, який базується на єдиній заповіді любові: любові до Бога і любові до своїх ближніх.

Як плоди, що достигають на сонці, так і ми повинні прагнути досконалості, сповнюючись зсередини цілющою благодаттю Святого Духа через молитву, покаяння, Святі Таїнства. Церква – початок Неба на землі – це те місце і спільнота, де завжди можна втамувати спрагу вашої душі, задовольнити її одвічне прагнення до того істинного світла, яке, як писав євангелист Марк, «жоден білильник не може вибілити на землі» (Мк. 9: 3).

Святкуючи сьогоднішнє свято, просімо у Господа духовного преображення для наших душ, щоб наші вчинки завжди були щирими, добрими, правдивими. Нехай Господь дарує кожному міцне здоров’я, сили, натхнення й надію, що всі ми осягнемо ту вічну радість, яку Господь Ісус Христос на горі Фавор привідкрив Своїм трьом учням, щоби всі визнали: «Господи, добре нам бути і жити з Тобою». Слава Ісусу Христу!

Митрополит Епіфаній

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