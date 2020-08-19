19 серпня: народний календар і астровісник

Нині Преображення: хто побачить у пітьмі світло, що припас для нас молодик і якими мають бути плани.

Нині Преображення Христове, або як кажуть у народі – Великий (Яблучний) Спас, одне з 12 найбільших свят церковного календаря. Цього дня згадується євангельська подія, коли Христос, зійшовши на гору Фавор, преобразився перед декількома своїми найближчими учнями, показавши їм Свою Божественну подобу, засяявши нетварним світлом. Це було так несподівано, велично і ні на що інше не схоже, - навіть на найдивовижніше диво – і так приголомшило учнів, що вони розгубилися і навіть злякалися. Після того всі спустилися з гори – в прямому і переносному сенсі – починався шлях Христа до хресних мук і Голгофи. У тропарі, присвяченому святу Преображення «Преобразився єси», є такі слова: «Нехай возсіяє і нам, грішним, світло Твоє вічне, за молитвами Богородиці; Подателю світла, слава Тобі!» Про що свідчить це дивовижне свято? Про те, що людина насправді має вельми обмежені можливості бачити славу Божу… Преображення – це свято світла. Його передають слова: «сяйво», «возсіяє», «світлодавче», «слава». Біблейська слава має теж світлову природу або проявляється як світло. А ще світло, божественні енергії, нетварна благодать – найважливіші теми православного богослів’я, православної містики і молитовної практики.

В народі на Спаса в церквах звичай освячували дари природи: яблука, сливи, груші, обжинкові вінки, бджолині стільники тощо. У деяких регіонах Закарпаття цей празник іменується тільки як Преображення. Тут не святять ні страв, ні овочів, хоч і святкують досить урочисто.

Іменинників сьогодні немає, але на трапезі дозволяється риба і вино.

29, 30, 1 місячні дні. Молодик, та ще й не сам, а у поєднанні з «посланцем богів» Меркурієм. А ще, цього разу Місяць оновлюється дуже близько до дуже важливої точки Екліптики: королівської зірки Регул (так звана нерухома зірка), яка є символом успіху, слави і влади. Подейкують, хто народиться під такою зіркою – неодмінно буде щасливчиком, йому (їй) таланитиме всюди та за багатьох обставин. Він матиме майже все, але несподівано, через якусь дрібницю, може все й втратити. Тобто, одна з головних тем цього нового місяця: набуття чогось, або втрата. А ще, цей новий місяць дає надзвичайно потужний поштовх до реалізації якогось задуму чи проєкту. Щось можна буде дуже швидко розкрутити і запустити. Але! Місяць майже одразу переходить до Діви, тож всі плани мають бути конкретними, земними, реалістичними. Отже, метикуйте!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1893 – +7,4, а найтеплішим у 1946 – +37,8.