У сестри Шерон Стоун - важка форма COVID-19

Американська актриса Шерон Стоун закликала шанувальників носити захисні маски, оскільки її сестра Келлі захворіла на COVID-19 та зараз бореться за своє життя.

Як передає Укрінформ, своє емоційне звернення голлівудська зірка оприлюднила в Інстаграмі.

«Моя сестра та її чоловік борються за життя... Носіть маску! Задля вас і для інших», - сказала актриса.

У сестри зірки Келлі Стоун спостерігаються серйозні ускладнення стану здоров’я через ослаблення імунної системи. Вона та її чоловік переїхали до сільської місцевості у штаті Монтана в березні, сподіваючись сховатися від пандемії COVID-19. «Ми думали, що COVID-19 нас не знайде: жодного шопінгу, жодних вечірок, ми навряд чи бачили інших людей. І тепер нам потрібно боротися, щоб дихати», - написала Келлі.

У зараженні сестри Шерон Стоун звинуватила відвідувача аптеки, який без маски перебував у приміщенні поряд з її сестрою.

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У своєму відео актриса також обурилася відсутністю тестування, особливо в штаті Монтана, для людей без симптомів та для медичного персоналу.

Як повідомлялося, станом на ранок 17 серпня у світі зафіксовано понад 21,8 млн випадків коронавірусу COVID-19. Загалом з 21 825 949 випадків COVID-19 773 065 - летальні, 14 561 397 осіб одужали. 1%, або 64 327 хворих, у світі перебувають у серйозному або критичному стані. Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.