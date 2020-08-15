Співачка Alyosha втретє стала мамою

Українська співачка Alyosha народила третю дитину в одному з пологових будинків Києва.

Як передає Укрінформ, про це виконавиця повідомила в Інстаграмі.

У співачки та її чоловіка, лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі, народилася донька. Її назвали Марією.

"Ну нарешті! Наша Марія Тарасівна Тополька народилася", - написала Alyosha й опублікувала фото разом із чоловіком та новонародженою донькою.

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Як повідомлялося, Alyosha і Тарас Тополя вже виховують двох синів - Романа (2013 р.н.) і Марка (2015 р.н.).