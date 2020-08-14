Говоримо з лікарем-мамологом про жіноче здоров’я та імпланти

У 85 випадках зі 100 – жінки самі знаходять у себе пухлину і звертаються до лікаря, каже Олександр Коваленко.

Тому лікар зауважує на важливості регулярно самостійно себе обстежувати щомісяця, щоб не було запізно. Окрім того, мамолог розповів, що якщо ставиться якісний імплант, то жодної небезпеки для молочної залози немає та попереджає, що найголовніший симптом, який повинен спонукати жінку йти до лікаря – наявність ущільнення, якого раніше не було.

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