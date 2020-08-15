15 серпня: народний календар і астровісник

Сьогодні Стефана-отавника; передбачаємо погоду на вересень і на що нині не варто звертати увагу.

Минув Перший Спас, ми на екваторі серпня і сьогодні в нас першомученика Стефана. Цей святий – перший християнський мученик, що походив з єврейської діаспори. За проповідь християнства його, згідно з рішенням суду Синедріона, забили до смерті камінням. Сталося це приблизно в 33 – 36 роках. Одним із тих, хто підтримав жорстоке убивство Стефана, був Савл – майбутній першоверховний апостол Павло. Головним джерелом відомостей про служіння і мученицьку кончину Стефана є книга Діянь святих Апостолів. У християнській церкві першомученик Стефан вшановується як святий, архідиякон і апостол від сімдесяти. Святого зображають на іконах з каменем на голові, іноді на плечах, і з пальмовою гілкою в руці, що символізує перемогу над смертю. До першомученика Стефана звертаються з молитвою під час гонінь, переслідувань, а також просячи про навернення рідних і близьких до Бога.

На Стефана починали косити отаву – нову траву, яка встигла нарости після скошеної. «З’явилась отава – для сіна прибава». За цим днем передбачали погоду на вересень. Не забуваймо також про те, що розпочався Успенський – він же Богородичний піст, який в ієрархії постів стоїть другим після Великого посту.

З іменинами вітайте Стефана, Василя, Платона.

26-ий місячний день, Місяць у Раку. Дім, родина, діти, батьки, найближчі та найрідніші – ось сьогоднішня головна тема. Жодної уваги ні на Марс, ні на Уран разом із Юпітером. Просто відмовтеся хоча б на день від оціночного, судячого погляду на світ. У ньому немає співчуття і милості. Від того людське життя стає тісним, вузьким і задушливим. У біблейській мові слово «спасати» (Господь-Спас, Спаситель) інколи є синонімом «виводити на простір» - позбуватися неволі. Співпадання з ритмом власної душі робить людину по-справжньому щасливою. Присвятіть цей день і себе найріднішим, відчуйте благодать спілкування і життя з Іншим.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1909 – +6,2, а найтеплішим у 2008 – +35,4.