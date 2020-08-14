В аеропорту Амстердама ввели безкоштовний тест на COVID-19

У аеропорту Схіпхол, який обслуговує столицю Нідерландів відсьогодні можна пройти тест на коронавірус.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Таку перевірку обов’язково мають проходити пасажири, які прибувають з країн зони ризику. Процедура проводиться безкоштовно. Пункт тестування розташований безпосередньо в аеропорту, перед зоною видачі багажу.

В середньому за добу з країн зони ризику до Схіпхолу прилітають близько 5 тисяч осіб. Тож, якщо на тест в аеропорту збиратимуться великі черги, подорожні можуть зареєструватися на перевірку за місцем проживання. Результат буде готовий протягом 48 годин.

В аеропорту Амстердама запровадили тест на COVID-19/ Фото: Ірина Драбок

Однак негативний тест на коронавірус не виключає карантину на 14 днів, адже вірус може проявитися й на 10 день, зазначають у міністерстві охорони здоров’я Нідерландів.

Як повідомляв Укрінформ, від 5 серпня в Амстердамі та Роттердамі у людних місцях установили обов'язковий масковий режим. Він поширюється на всіх осіб віком від 13 років. Використання захисної маски обов’язкове з 6-ї ранку до 10-ї вечора. Причому навіть у масках треба зберігати дистанцію у 1,5 метра.

За даними Національного інституту охорони здоров’я Нідерландів (RIVM), саме в Амстердамі та Роттердамі фіксується найбільше нових випадків зараження коронавірусом.