14 серпня: народний календар і астровісник

Сьогодні Маковія; все, що ви хотіли знати про мак, але боялись спитати і гумор понад усе.

Сьогодні православне свято Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього, або перший Спас. Втім, у народі здавна закріпилася інша назва: Маковія. Чому Маковія? Тому що Церква цього дня згадує також і юдейських мучеників Маккавеїв, які в 166 р до н. е. були страчені за відмову вклонятися поганським богам. У народі мученики Маккавеї «трансформувалися» на більш звичне українському вуху «Маковія», в якому відчувається пряма аналогія з маком, який є для українців з прадавніх часів культовою рослиною.

Наші пращури повсюдно використовували мак, зокрема у «білій» і «чорній» магії. Але не кожен мак для цього годився – тільки білий мак-самосій. Ця рослина була пов’язана з баченням, зором, знанням. Його називали «видун», «видюха», «відун», «зіркач», «зіркатий» (зорі – зір – зерня – незчисленність). «Сліпий», «глухий» мак використовують здебільшого в «чорній» магії. Мак боронив українців від нечистої сили, гадюк і упирів. Його клали в домовину самогубцям, обсівали могилу людини, яку підозрювали у чаклунстві. При цьому казали: «Тоді лишень у дім мій увійдеш, коли цей святий мак збереш (перерахуєш, з’їси)». Маком обсівали оселю й обійстя на Голодну Кутю, при цьому кажучи таке замовляння: «Видюку, ти все бачиш, з вітром та сонцем компануєш… тебе бояться лихі сили… Сію тебе сьогодні, дивись на всі боки, в землю, в небо зоряне, на захід і схід, на південь і північ, не допускай сюди лихих сил… І ти їх не впустиш у мій дім, у цю стайню, у цю комору, у цей хлів. Коли ти їх бачиш, вони сліпнуть, а коли ти їх не відженеш геть відціля, то сам осліпнеш». Чаклуни на Поліссі могли за допомогою маку й певних замовлянь наслати на людину важку хворобу, безпліддя і навіть смерть, але сьогодні не варто про таке говорити... Торбинку з освяченим маком давали в дорогу чумакам, по ньому гадали дівчата про наречених. Сіяти мак годилося вночі на повню, ще й до того ж мовчки («тихо, хоч мак сій»). Його мали сіяти тільки дівчата і молодиці. Інколи – діти. А ще червоний мак був промовистим еротичним символом і означав дівочу цноту. До прикладу, на Житомирщині, якщо на весіллі гостей частували пирогами з цілим маком – наречена «чесна», коли ж із товченим – ні… «Повадився в мачок молоденький козачок. З маку квіти зривав, у Дунай швидкий кидав. Дунай-ріка не приймає, до бережка прибиває…» Маком лікували безсоння, особливо дитяче; його клали під подушку, а ще зернятка маку кидали в першу купіль дівчинці, щоби в неї згодом було чимало залицяльників. А загалом про мак і все, що з ним пов’язано, можна написати декілька грубезних томів…

Із Маковія починався двотижневий Успенський піст – Спасівка, який закінчувався одним із найбільших свят серпня – Успінням Пресвятої Богородиці.

Іменинники сьогодні Олександр, Дмитро, Софія.

25 місячний день. Гей-гей, швидко котиться літо, і так само швидко кінчається черговий місячний цикл. Місяць невпинно спадає, наближуючись до свого оновлення. Всі позитивні тенденції вчорашнього дня візьміть на озброєння, а ще запасіться терпінням і почуттям гумору, і тоді все буде гаразд. Сил і ентузіазму сьогодні, попри п’ятницю, вдосталь і їх вистачить якщо й не на все, то на багато чого. Дійте і живіть у конструктивному руслі й реалізовуйте намічене в цивілізованих рамках. Макової п’ятниці!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1923 – +8,1, а найтеплішим у 1946 – +36,3.