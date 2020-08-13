13 серпня: народний календар і астровісник

Нині святої Іуліти; заговляємося на Успенський піст, виготовляємо «маковійську квітку» та куди спрямовувати агресію.

Сьогодні мучениці Іулітти Кесарійської. Іулітта жила за часів імператора Діоклетіана. Вона була багатою вдовою і мала чималі статки. Втім один місцевий багатій почав зазіхати на її майно. Невдовзі біс заздрощів спонукав його до активних дій. Чолов’яга найняв дебелих молодиків (по-нашому тітушок) і розпочав рейдерське захоплення земель і маєтків Іулітти. Жінка, не витерпівши наруги, звернулася до суду. Якщо ви думаєте, що суд Римської імперії діяв за принципом «хто дасть більший хабар той і виграє», то ви помиляєтесь – якби так було, то вся сучасна судова система Європи була б абсолютно недієвою, або базувалась на чомусь зовсім іншому, а не на римському праві. Суд визнав необґрунтованість майнових претензій місцевого олігарха до вдови. Вона виграла суд. Але заздрісник дістав свій останній козир: мовляв, Іулітта християнка. Християни тоді в Римській імперії були поза законом, тому суд запитав Іулітту, чи то правда, що вона християнка. Жінка відповіла ствердно і тоді її стратили.

Завтра в нас Маковія, тому в давнину напередодні свята обов’язково виготовляли “маковійську квітку” аби освятити її разом з водою в церкві. Сьогодні також заговлялися на двотижневий Успенський піст, який триватиме до 28 серпня – свята Успіння Пресвятої Богородиці. Богородичний піст вважався вельми суворим постом і в ієрархії постів слідував одразу за Великим.

З іменинами вітайте Веніаміна, Сергія, Юрія, Івана, Анну, Єлизавету.

24 місячний день. На тлі конфліктної та жорсткої енергетики серпня сьогоднішній «близнюківський Місяць» трохи пом’якшить егоїзм, нетерпимість, затятість і часом агресивність, даючи змогу досягати наміченого більш толерантними засобами. Однак пам’ятаймо, що «гаряча», «вогняна» атмосфера є превалюючою в усьому світі. Маємо спрямовувати власну агресивну енергію в творче русло. Цілковите занурення в працю допоможе нам позбутися будь-якого негативу і великих неприємностей. Корисним це буде і для здоров’я, і для гаманця.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1987 році: +8,1; а найтеплішим у 2010 – +36,6