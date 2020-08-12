Кінофестиваль "Відкрита ніч" у Києві відбудеться 12-16 серпня

Від 12 до 16 серпня у столиці триватиме один із наймасштабніших українськомовних кінофестивалів - «Відкрита ніч».

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Департамент культури КМДА.

«Відкрита ніч», безумовно, є надважливою подією для Києва. Підтримка вітчизняного кіно – один із пріоритетів, який не можна залишати поза увагою. І хоча цього року формат фестивалю зазнав змін, ідея відкриття нових імен в українському кінематографі залишається провідною, а карантинні обмеження не зможуть стати на заваді істинному мистецтву. Такі події здатні продемонструвати всьому світу: українське кіно вражає», – розповіла директорка Департаменту культури Діана Попова.

Цього року, відповідно до рекомендацій, пов’язаних із карантинними обмеженнями, «Відкрита Ніч. Дубль 23» відбудеться в режимі online. Фестивальні фільми можна буде подивитися на opennight.org.ua з 12 до 16 серпня.

Під час фестивалю ретроспектива «Перші кроки» представить ранні фільми знакових українських режисерів, що починали свій творчий шлях на «Відкритій ночі».

До програми фестивалю увійдуть дебютні та студентські роботи теперішніх і майбутніх корифеїв українського кіно – розповіді про перші помилки та тріумфи.

У рамках позаконкурсної програми відбудеться спеціальний показ фільму «Анна», створеного у копродукції Ізраїль – Україна – Велика Британія. Світова прем’єра стрічки відбулася 24 травня 2019 року на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі.

Цього року на конкурс було подано 94 стрічки, що є досить великою цифрою з огляду на майже цілковиту відсутність зйомок у березні – травні, зазначили в Департаменті культури КМДА.

Вручення призів і перегляд фільмів-переможців відбудеться 14 серпня на Арт-Причалі. Початок о 20-й годині.

«Відкрита ніч» – фестиваль, покликаний відкривати нові українські імена у галузі кінематографу та телевізійного виробництва. Він проходить під гаслом: «Ми. Для нас. Про себе». З 1997 року захід проходить за підтримки Державного агентства України з питань кіно, а з 2016-го отримує фінансову підтримку КМДА (Департамент культури).

У 2019 році фестиваль отримав фінансову підтримку від Українського культурного фонду та встановив рекорд у категорії «Мистецтво, масові заходи» як захід з найбільшою кількістю офіційних локацій (100 майданчиків) та кількістю глядачів, які одночасно здійснювали перегляд - більше 8500 осіб.