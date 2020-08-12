12 серпня: народний календар і астровісник

Сьогодні Сили та Івана Воїна; як у давнину українці виявляли злодіїв і готуємося до зміни обставин.

Церква цього дня вшановує апостола від 70-ти Сили, а також мученика Іоанна Воїна. Останній був солдатом, неодноразово брав участь в облавах на християн, але так як сам таємно сповідував християнство, то завжди заздалегідь попереджав одновірців про небезпеку й влаштовував їм утечі з в’язниць. За це його і самого кинули до тюрми та ледве не стратили. Але невдовзі імператор помер, й Івана випустили на волю. Він дожив до глибокої старості, а його мощі вважалися чудотворними.

Івану Воїну молилися завжди, коли хотіли повернути вкрадене і знайти злодія. Святому треба було відслужити молебень у церкві, а ще поставити біля його ікони свічку, перевернуту догори низом. Якщо вона горітиме, то крадій буде дуже мучитись і якось виявить себе. Коли ж злодюга не хотів зізнаватись, послуговувалися порадами знахарів. Дізнавшись ім’я злочинця, зверталися до самого крадія, змушуючи його поклястися ім’ям Івана Воїна. Наші пращури були впевнені, що коли людина збреше – то обов’язково буде покарана святим.

З дня Сили можна було починати сівбу озимини, а ще українці вірили, що на Сили «прибуває від землі сили і людині, і худобі, і рослині».

Іменинники нині Іван, Герман, Максим, Валентин, Анатолій.

23 місячний день. До обіду встигніть завершити якісь важливі справи (укласти контракт, здійснити крупну покупку, взаємодію з вищими інстанціями), адже в другій половині дня Місяць перейде до Близнюків і енергетично-емоційне тло кардинально змінюватиметься. Варто також нагадати, що впродовж усього серпня всі наші дії вимагатимуть максимум зібраності, сконцентрованості та обережності (петля Марса). Будь-яке «а раптом пронесе» може призвести до дуже сумних наслідків. Всі дії, всі слова, навіть думки (!) мають бути «у формі» - жодної розхристаності! Можна сказати, що серпень означить ділянки підвищеної концентрації енергії, ділянки напруги, конфліктності та динаміки на наступні кілька місяців. На кінець серпня – початку вересня ми опинимося в рамках і кордонах нових умов і обставин.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1910: +8,4; а найтеплішим у 2010 – +36,1.