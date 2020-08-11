У новозеландському Крайстчерчі є офіційний маг

У новозеландському місті Крайстчерч є офіційний чарівник, який отримує зарплату від мерії.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN .

Зазначається, що британець Іен Бракенбері, якому нині 87 років, переїхав до Нової Зеландії в1970-их роках. Він швидко став відомим у місті, оскільки постійно ходив вулицями у костюмі мага. Він навіть отримав водійські права на ім'я Чарівник (Wizard).

Бракенбері часто стояв біля місцевої церкви, проповідуючи свої життєві цінності і теорії життя і став місцевою цікавинкою, яка приваблює туристів. Читайте також: Зірка “Гаррі Поттера” подолала рак

А з 1998 року він став отримувати зарплату від мерії — 10,4 тисячі доларів на рік за «магію».

Проте нині Бракенбері хоче знайти наступника і останнім часом почав активно спілкуватися з 39-річним Арі Фріменом, гітаристом місцевої психоделічної фанк-групи.