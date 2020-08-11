Для трансляції святкування Дня Незалежності на Хортиці залучать вертоліт

У Запоріжжі святкування Дня Незалежності України на острові Хортиця будуть транслювати онлайн, для зйомок планується залучити вертоліт.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на обласну держадміністрацію.

“24 серпня на острові Хортиця на території Історико-культурного комплексу «Запорозька Січ» планується провести велику програму свята. Свої мистецькі подарунки до свята тут презентуватимуть Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр ім. В.Г. Магара, Запорізька обласна філармонія, провідні запорізькі рок-гурти. Святкові заходи будуть транслювати онлайн, для ефектних зйомок планується залучити вертоліт”, - йдеться на сайті.

10 серпня в Запорізькій ОДА відбулась нарада з питань підготовки та проведення заходів на честь Дня Державного Прапору України та святкування 29-ї річниці Незалежності України.

Як наголосили організатори свята, заходи мають пройти урочисто і з дотриманням карантинних норм. Більш детальний план свята планують обговорити найближчим часом.