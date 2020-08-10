"Роскосмос" пропонує розписувати космічні кораблі під хохлому та гжель

Генеральний директор «Роскосмосу» Дмитро Рогозін запропонував прикрашати космічні ракети розписом під хохлому і гжель.

Про це він заявив у телепрограмі «Особисті зв'язки», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Народні промисли. Та ж гжель, хохлома, <...> Федоскіно. Чому б <...> не наносити частину цього візерунка на якісь ракети або кораблі, не рекламуючи "Роскосмос", а рекламуючи тих людей, які зберігають унікальні традиції?» - сказав Рогозін.

За його словами, також є ідея зробити серію ракет-носіїв із зображенням міст Золотого кільця, щоб рекламувати внутрішній туризм.

Дмитро Рогозін, який не має технічної освіти, очолює «Роскосмос» з 2018 року.