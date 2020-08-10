Актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер став дідусем - його донька Кетрін народила первістка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Standard.

Стать маляти наразі невідома, так само як точний день його народження.

Проте, у п’ятницю після обіду папараці бачили, як чоловік 30-річної Кетрін, 41-річний актор Кріс Пратт, заходив до лікарні. Тож журналісти припускають, що він квапився до початку пологів.

Для Пратта це вже друга дитина - він має сина Джека від першого шлюбу з акторкою Анною Феріс.

Повідомляється також, що на вихідних 73-річний Шварценеггер відвідав доньку вдома.

Про те, що Кетрін Шварценеггер і Кріс Пратт чекають дитини, стало відомо у квітні, через 10 місяців після одруження пари.