11 серпня: народний календар і астровісник

Сьогодні Михаїла Савваїта; визначаємо, якою буде прийдешня осінь і чи варто очікувати несподіванок від Тільця.

Нині в нас преподобномученика Михаїла Савваїта, чорноризця. Святий жив у ІХ столітті, походив із міста Едесси (Месопотамія). Після смерті батьків Михаїл роздав усе своє майно жебракам і подався до святих місць Єрусалима, який на ту пору перебував під владою мусульман. Зупинився він у Палестині, оселившись у славетному монастирі святого Савви. Якось його послали в Єрусалим продавати вироби, зроблені руками братії монастиря. На базарі його уздрів євнух тамтешньої правительки Сеїди. Він схопив юнака і привів до палацу. Вродливий чернець припав до душі розбещеній жінці й вона всіляко намагалась його спокусити. Втім марно… Тоді підступна феміна звеліла жорстоко побити його палицями і, поскаржившись своєму чоловікові, звинуватила православного ченця в наклепі на магометанство. Правитель довго розмовляв з освіченим юнаком, а потім запропонував йому прийняти іслам. Але Михаїл відповів: «Прошу тебе, правителю, або відпусти мене з миром у мою обитель, або відітни мені голову, щоби я якнайшвидше відійшов до мого Господа…» Правитель наказав отруїти Михаїла, але отрута не подіяла. Тоді преподобномученику відтяли голову. За тілом юнака прийшли ченці, забрали його і поховали в святій обителі.

Преподобномученику Михаїлу моляться від головного болю, а також від різноманітних отруєнь.

Також цього дня Церква вшановує пам’ять мученика Каллиника Кілікійського. В народі ім’я цього святого пов’язували з калиною. На цю пору калина була ще зеленою, але все одно за ягодами передбачали: якщо вони були ще зовсім зеленими – осінь буде пізня і суха, а якщо вже встигли пристигти – ранньою і дощовою.

Іменинники сьогодні Михайло, Костянтин, Данило, Анатолій, Олексій, Серафима.

22-ий місячний день, Місяць у Тільці. Щось несподіване, якийсь поворот подій – все це можливе сьогодні та завтра. Також у ці два дні ми можемо змінити власну точку зору, а також змінити щось у власних справах: щось відкоригувати, поліпшити. Однак зауважте, змінити щось кардинально не вдасться. Сьогодні не вітаються багатослів’я, надмірні емоції та плітки. В тренді праця. Спокійна, розважлива праця. Зорі та інші небесні світила стимулюватимуть нашу працездатність, упевненість у собі. З 8 по 24 серпня, енергійна і впевнена у власних силах людина досягне всього, чого намітила. Тож докладаймо зусиль, долаймо перешкоди і наближаймося до заповітної мети!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1919, 1956 – +8,4, а найтеплішим у 1992 – +34,7.