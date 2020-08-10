10 серпня: народний календар і астровісник

Сьогодні Прохора-Пармена; як у давнину зцілювали від удару громовиці та на що варто звернути увагу.

Наступного дня після Пантелеймона святкували Смоленської ікони Божої Матері, яка так само була пов’язана з убезпеченням від пожеж. З цього приводу казали: «Палій пале, а Смоленська смажить». Тому, боячись, щоб не погоріли скирти, українські селяни намагалися не працювати, особливо ж остерігалися перевозити чи скиртувати збіжжя. Біля кіп та стіжків клали шкаралупи від свячених крашанок, запалювали перед святими іконами страсну свічку, освячену в церкві на Чистий четвер, і молилися. Біля порога клали кочергу, «щоб грім не влучив у хату». Якщо ж блискавка влучала чи то в оселю, чи то в збіжжя, то гасити полум’я годилося кисломолочними продуктами. Коли ж блискавка влучала в полі в когось із селян (траплялося й таке), то покалічену грозовим розрядом людину закопували у вологу землю й тримали доти, допоки «сировиця не витягне з тіла блискавки». Нерідко так тримали кілька діб, аж поки людина не подавала ознак життя. Це був досить поширений спосіб «зцілення від громовиць».

А ще цей день, який називали в народі Прохора-Пармена (на честь апостолів від 70-ти Прохора, Никанора, Тимона і Пармена) був таким собі неофіційним святом ковалів.

З іменинами вітайте Прохора, Павла, Василя, Миколу, Анастасію, Олену.

21-ий місячний день, Місяць у Тільці. Енергетика дня радше позитивна, ніж негативна. Сприятливий день для плідної праці, хоча, знову ж таки, даватиметься взнаки втома: тут і кінець літа, наближення осені – нового сезону, і Місяць, що спадає, і невтішні новини, і бісовий коронавірус. І ще. Марс «відповідає» за судини, тому людям, схильним до мігреней, головного болю, різного роду проблем із судинами – варто звернути увагу на власне здоров’я, зайнятися профілактикою і взагалі – поберегтися. В цей період зазвичай збільшується ризик інсульту. 10-13, а також 18-24 серпня – важливі дні. Дай Боже, щоби в позитивному плані.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1891 – +9,2, а найтеплішим у 1992 – +34,7.