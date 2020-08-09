9 серпня: народний календар і астровісник

Нині Пантелеймона-цілителя; відпочиваємо, дозбируємо цілющі трави та шукаємо куток з книгою.

Сьогодні великомученика Пантелеймона-цілителя – одного з найшанованіших святих. Пантелеймон жив у Нікомедії й був лікарем. Його стратили за віру – святий не зрікся Христа і загинув мученицькою смертю.

До великомученика Пантелеймона звертаються, просячи передусім зцілення від хвороб, але є й інша іпостась цього святого – боронити люд і збіжжя від вогню, спричиненого блискавками. Такі пожежі здавна пов’язували з «божою карою» (з цього приводу казали: «Як Бог запалить, то чоловік не погасить»), а тому загасити їх можна лише за допомогою ікони святого Пантелеймона, з якою треба було тричі обійти навколо палаючого об’єкта. Повноваження «пожежника» Пантелеймон ділить нарівні з пророком Іллею та архангелом Гавриїлом. Люди в цей день намагалися не працювати, особливо звозити снопи з поля, побоюючись, що «Паликіп запалить їх блискавкою».

Великомученика Пантелеймона своїм покровителем вважали знахарки і костоправи. Дехто дотримувався тижневого посту – говіння присвячували святому Пантелеймону. Цього дня знахарі завершували збір лікарських трав, але сам день, повсюдно у слов’ян, вважали важким і небезпечним.

Іменинники сьогодні Пантелеймон, Платон, Анфіса.

20-ий місячний день, Місяць продовжує перебувати в Овні. Не очікуйте спокою, коли Місяць в Овні, ще й до того ж і Марс у петлі, і теж в Овні. Ще більш конфліктний день ніж учора. Але не варто думати про погане. Краще згадайте, що нині в багатьох країнах світу – День книголюба. Доречним буде й цитату відповідну згадати: «По всьому світу шукав я місце де б можна було відпочити і не знайшов його ніде, крім кутка з книгою». Це Тома Кемпійський, його «Наслідування Христу» (Imitatio Christi). Можна й латиною, але мабуть не варто. Це 15 століття, між іншим. Трактат Томи Кемпійського перевидавався понад п’ять тисяч разів і є другим після Біблії найбільш популярним богословським твором.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1899 – +7,0, а найтеплішим у 2010 – +37,7.