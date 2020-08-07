Литовські музиканти підтримали народ Білорусі напередодні виборів
Як передає Укрінформ, відповідне відео оприлюднено в YouTube.
«Як і більшість жителів Литви я спостерігаю за подіями в Білорусі, тому що вони дуже нагадують те, що в Литві відбувалося 30 років тому. Я дуже сподіваюся і бажаю з усього серця, щоб здоровий глузд і прагнення до свободи вибору у вас нарешті перемогло. Ми чекаємо, коли між нашими країнами не стане кордонів, і коли ми знову зустрінемося, щоб пограти разом», - сказав литовський рок-музикант Андрюс Мамонтовас.
Макс Мельман і Олег Алексєєв з гурту Biplan висловили солідарність «з усіма вільними людьми Білорусі». «Ми сподіваємося, що в Білорусі відбудуться позитивні, мирні зміни», - наголосили вони.
Вокаліст групи Colours of Bubbles Юліюс Алексовас теж сподівається на мирні зміни в Білорусі. А Альгірдас Каупшедас зазначив, що недостатньо чекати змін, їх треба робити - і побажав білорусам свободи.
Наприкінці відео співачка й актриса Jurga виконала "пісню солідарності".
Як повідомлялося, вибори президента Білорусі заплановані на 9 серпня. Чинний глава держави Олександр Лукашенко перебуває на посаді з 1994 року.