Литовські музиканти підтримали народ Білорусі напередодні виборів

Популярні литовські музиканти Андрюс Мамонтовас, Юліюс Алексовас, Альгірдас Каупшедас, співачка Jurga та гурт Biplan у рамках ініціативи #культпротест висловили підтримку народу Білорусі напередодні президентських виборів.

Як передає Укрінформ, відповідне відео оприлюднено в YouTube.

«Як і більшість жителів Литви я спостерігаю за подіями в Білорусі, тому що вони дуже нагадують те, що в Литві відбувалося 30 років тому. Я дуже сподіваюся і бажаю з усього серця, щоб здоровий глузд і прагнення до свободи вибору у вас нарешті перемогло. Ми чекаємо, коли між нашими країнами не стане кордонів, і коли ми знову зустрінемося, щоб пограти разом», - сказав литовський рок-музикант Андрюс Мамонтовас.

Макс Мельман і Олег Алексєєв з гурту Biplan висловили солідарність «з усіма вільними людьми Білорусі». «Ми сподіваємося, що в Білорусі відбудуться позитивні, мирні зміни», - наголосили вони.

Читайте також: У Києві відбулася акція на підтримку чесних виборів президента Білорусі

Вокаліст групи Colours of Bubbles Юліюс Алексовас теж сподівається на мирні зміни в Білорусі. А Альгірдас Каупшедас зазначив, що недостатньо чекати змін, їх треба робити - і побажав білорусам свободи.

Наприкінці відео співачка й актриса Jurga виконала "пісню солідарності".

Як повідомлялося, вибори президента Білорусі заплановані на 9 серпня. Чинний глава держави Олександр Лукашенко перебуває на посаді з 1994 року.