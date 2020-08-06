Дві третини українців не були у відпустці та не планують її

Не були у відпустці та не планують цього робити 66% українців, а серед тих, хто вже був у відпустці або тільки планує її, лише 9% виїжджали або планують поїхати за кордон.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи Рейтинг, проведеного 5 серпня 2020 року, передає Укрінформ.

Згідно з опитуванням, 16% українців уже були у відпустці влітку цього року, ще 18% - планують її на це літо. Водночас 66% не планують та не були у відпустці.

Серед тих, хто вже був у відпустці або тільки планує її, 43% проводитимуть її у своєму населеному пункті, і стільки ж – в іншому регіоні України, лише 9% виїжджали або планують поїхати за кордон.

Тих, хто планує відпустку, відносно більше серед молодших і більш заможних.

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Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.