7 серпня: народний календар і астровісник

Сьогодні Ганни Літньої; якою буде зима після грудня, мріємо про подорож і чи варто нині щось від когось вимагати.

Сьогодні успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці. Дехто називає її Богопраматір’ю. За цим днем у давнину завбачували зиму. Яка погода до обіду, така й зима до грудня, а яка по обіді – така після грудня. Якщо ранок холодний, то й зима буде сувора. Йде дощ – часто випадатимуть сніги. А ще на Ганни колись починали копати ранню картоплю.

Католики відзначають сьогодні Якова – апостола, одного з 12 найближчих учнів Ісуса Христа. Мощі святого знаходяться в іспанському місті Сантьяґо-де-Компостела – третій за значенням святині католицизму. Серед християнських паломників усього світу добре відомою є Ель Каміно де Сантьяго – дорога святого Якова, яка нині входить до числа пам’яток Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про власний досвід паломництва дорогою святого Якова писали українська письменниця Дзвінка Матіяш, воїн і волонтер Валерій Ананьєв, тревел-блогер і мандрівник Максим Беспалов. Останній пройшов цей непростий шлях понад 10(!) разів.

Іменинники сьогодні Анна, Олександр.

18-ий місячний день. Венера сьогодні змінить позицію. Вона залишає Близнюків і переходить у сектор Рака. Ще один день із нестійкою, доволі мінливою енергетикою. До того ж спадає Місяць, а тому наші сили теж на спаді. Цього дня не варто щось від когось ультимативно вимагати – все одно не отримаєте бажаного. Плани можуть змінюватися, так само як і настрій. Але повернімося до Венери, яка перейшла до Рака. Для нас це означає те, що наша любов, наша увага, турбота будуть спрямовані на родину, на найближчих і найрідніших людей. Однак проявлятиметься це не дуже яскраво, а інколи і з нотками примхливого егоїзму: «Любіть тільки мене!» Егоїзм долайте, а любові – не шкодуйте.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1923 – +8,7, а найтеплішим у 1900 – +33,6.