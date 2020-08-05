Драма "Забуті" про події в "ЛНР" вийде у вересні в прокат

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті кінокомпанії.

«Це історія кохання тих, хто не забув, ким є насправді і про кого не маємо права забути ми. Коли війна нищить все навколо: пізнавані пейзажі, знайомих людей, звичне життя — залишається стиснути кулаки і не дати зруйнувати себе. Ця боротьба об'єднала вчительку Ніну та сімнадцятирічного Андрія. Пристрасть, яка спалахнула між ними, — чи не єдина зброя проти усього божевілля, що відбувається навколо. Події фільму — це не лише хроніки сьогодення, це актуальна спроба розібратися в тому, на що здатне кохання», - ідеться у пресрелізі.

Як зазначається, світова прем’єра «Забутих» відбулася на Варшавському міжнародному кінофестивалі в рамках конкурсної програми «1-2», де фільм було відзначено Спеціальною премією журі. Також проєкт стрічки був представлений у рамках секції Work-in-progress Одеського міжнародного кінофестивалю, де отримав приз Українського Інституту як проєкт з найбільшим міжнародним потенціалом.

Українська прем’єра драми відбудеться 22 серпня на відкритті Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість».

Фільм «Забуті» адаптований для людей із порушеннями зору та слуху, які теж зможуть переглянути його у кінотеатрах з 3 вересня за допомогою спеціальних додатків Earcatch та Subcatch для смартфонів. «Доступне кіно» підготувало версію офіційного трейлера фільму «Забуті» зі звукоописом та розгорнутими субтитрами.

«Дуже радію, що мій фільм адаптували для людей з порушеннями зору та слуху, і у них є така чудова можливість побачити й почути кіно. Врешті-решт, будь-яке мистецтво це перш за все завжди наша з вами уява, наші мрії та почуття, і завдяки сучасній техніці їх можна передавати різними шляхами. Буде дуже цікаво потім почути відгуки про фільм саме від аудиторії “Доступного Кіно”», — коментує режисерка фільму Дарія Онищенко.

Фільм «Забуті» знятий у копродукції України та Швейцарії за підтримки Міністерства культури України та Федерального управління культури Швейцарії.

Як нагадали в «Артхаус Трафік», попередня, дебютна стрічка Дарії Онищенко «Істальгія» здобула визнання на міжнародних кінофестивалях, отримала багато призів, вийшла в широкий кінопрокат та була однією з найперших копродукційних картин в Україні, зробленою відповідно до Європейської копродукційної конвенції.