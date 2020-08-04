Міжнародний фестиваль "Пісенний Спас" пройде у телеформаті

У Житомирі VI міжнародний молодіжний фестиваль «Пісенний Спас» ім. Володимира Шинкарука, запланований на 17-19 серпня, через карантин проходитиме у телевізійному форматі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Житомирська ОДА.

«Щороку фестиваль був масовим культурно-мистецьким дійством, що поєднував різні види, жанри та форми творчої художньої діяльності. В умовах світової пандемії проведення таких масштабних заходів зараз є неможливим. Саме тому Пісенний Спас-2020 переходить у телевізійний формат», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фестиваль триватиме три дні в Житомирському обласному телецентрі.

До пісенного конкурсу запрошують учасників віком 14-35 років з усього світу. Він проходитиме у трьох номінаціях: «Виконавець естрадної пісні», «Авторська пісня і пісенна поезія», «Конферансьє».

Учасники, які пройдуть онлайн перший відбірковий тур, запрошуються до Житомира. У концертній залі телецентру відбудеться телевізійна зйомка та прямий ефір другого туру конкурсу і нагородження. Усі заходи відбудуться без глядачів.