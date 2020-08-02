2 серпня: народний календар і астровісник

Сьогодні пророка божого Іллі; хто може перетворюватися на тварину та про тотальне звільнення від тягарів.

Нині святого пророка Іллі. Пророк жив за 900 років до Різдва Христового. Згідно з писанням, Ілля не помер, а був взятий на небо «вогняним вихорем на колісниці з вогняними конями».

На відміну від святого Миколая, пророк Ілля належить до «грізних», «суворих» святих. Із ним пов’язана величезна кількість переказів, легенд та прикмет. Так, одна з легенд розповідає, що Бог наказав Іллі прогнати нечисту силу з неба, яка від вогняних стріл пророка ховається під каменем, у дереві чи перетворюється на тварину. Тому цього дня не впускали до хати котів і собак, щоб грім і блискавка не вдарили в помешкання і не призвели до пожежі. Разом з тим, цього дня суворо забороняється працювати в полі, на городі, щоб не накликати пожежі від блискавки. Також колись існувала красива легенда, що сонце – то колесо від колісниці пророка Іллі, а Чумацький шлях – дорога, якою він їздить. Також існувало повір’я, що саме пророк Ілля, виконуючи Божу волю, спалить зрештою світ за гріхи людства.

А ось народні метеорологи підмічали, що від Іллі ночі стають холоднішими, а відтак і вода в річках прохолодною. Тому колись від цього свята переставали купатися у водоймах: «Іллє - в очі заллє, можна втопитися». А ще казали: «Прийде Ілля - наробить гнилля», тобто почнуться холодні дощі.

Іменинники сьогодні Ілля, а ще Олександр, Георгій, Єфим, Іван, Костянтин, Петро, Сергій, Федір.

13-ий місячний день, Місяць продовжує перебувати в Козерогу. Ми за день від повні, тож побережімося! День енергетичного очищення, набуття досвіду, корекції минулого, ретельної роботи з кармою. Настала слушна нагода звільнитися від тягаря минулого. А ще дбайте про сіль душі, аби вона була солоною, бо коли вона не солона, то навіщо вона? Сни здебільшого правдиві і натякають на проблеми, які треба вирішити. Невдалий день для переїзду, початку подорожі. Натомість сприятливий для обміну знаннями і досвідом. Як казав Ісаак Башевіс Зінгер, «якщо досвідом не ділитися, то навіщо його взагалі набувати?».

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1945 році: +10,2; а найтеплішим у 1936 - +34,2.