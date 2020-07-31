#WomenSupportingWomen: зірки закликають жінок усього світу підтримувати одна одну
Поки невідомо, хто саме розпочав цей флешмоб, однак за його хештегами #challengeaccepted та #womensupportingwomen – вже мільйони дописів. Флешмоб підтримали Дженніфер Еністон, Мілла Йовович, Шарліз Терон, Вікторія Бекхем, Кара Делевінь та багато інших знаменитостей.
Усі вони розповідають про жінок, які їх захоплюють та надихають на нові звершення. Зокрема, актриса Різ Візерспун написала: "Дякую всім чарівним жінкам в моєму житті за нескінченну любов і підтримку. Давайте продовжувати робити життя одна одної радіснішим і світлішим. Ось що таке сестринство насправді".
Представник соцмережі Instagram зазначив, що флешмоб "має на меті поширювати любов і нагадувати жінкам, що підтримка одна одної – це головне".
Наталі Портман подякувала за натхнення та єдність жінок в її житті.
Водночас Дженніфер Еністон зазначила, що наразі найкращим варіантом підтримки жінок буде голосування на майбутніх виборах: "Заохочуйте своїх друзів, подруг, сестер, мам, доньок робити те саме. Вибори вже зовсім скоро і ми маємо піклуватися та любити одна одну!"
Про вибори, зокрема одну із кандидаток, згадала і Міла Йовович.
#challengeaccepted I love supporting my amazing fellow strong females and in honor of this challenge, I would love for you to swipe and see a picture of Kim Gardner, the district attorney of St. Louis, Missouri who is up for RE election. She is changing the system from the inside out and with the election in 8 days, she needs our help. If you can offer any donations, click the link in my bio! I’ve already done it and hope you can too! Thank you to the amazing ladies who nominated me @bitton @carmen_hawk @thejackness @katebeckinsale @margosha777 @megannshaw @maryamlieberman #womenempoweringwomen #womensupportingwomen #kimgardner
Вікторія Бекхем поділилася світлиною доньки і зазначила, що "виховання сильної жінки таке ж важливе, як і їхня підтримка".
До флешмобу #WomenSupportingWomen також долучилися Дженніфер Лопес, Ріта Вілсон, Єва Лонгорія, Керрі Вашингтон, Ліза Кудроу, Геллі Беррі, Шерон Стоун.
Флешмоб почав ширитися й українським медіапростором. Його підтримали Маша Єфросініна, Даша Астаф'єва, Джамала, Валерія Татарчук.
Я продолжаю настаивать, что #женщиныспасутмир .. Это подтверждает и бьющий сейчас рекорды по объединённости женщин всего мира глобальный challenge #WomenSupportingWomen ... Ну, что, мои невероятные Украинки, поддержим? Размещайте у себя свои черно-белые фото и Номинируйте тех, кем восхищаетесь, и чьи моральные ориентиры разделяете! Пускай мир знает, что мы также против конфликтов, дискриминации, насилия и войн..... Номинирую : @kosadcha @alla @lesia_nikituk @olbalaban @rudnieva_olga @kamenskux @borodina @da_astafieva @moi_sofism @tina_karol @jamalajaaa @the_hardkiss @valeriya_guzema @allaklymenko @lera_tatarchuk @lennykravets
#ChallengeAccepted від @mashaefrosinina ⠀ Я підтримую рух проти насильства, жорстокості та вбивства жінок! ⠀ Дівчата усього світу викладають свої чорно-білі фото на підтримку, запрошую долучитись своїх дівчат @karpiy @gudkova_alyona @alyona.alyona.official @dariakolomiec_ ⠀ #womensupportingwomen