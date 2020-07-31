#WomenSupportingWomen: зірки закликають жінок усього світу підтримувати одна одну

#WomenSupportingWomen: зірки закликають жінок усього світу підтримувати одна одну

Укрінформ
В інстаграмі – новий зірковий флешмоб. Знаменитості публікують чорно-білі світлини на підтримку ідеї про розширення прав і можливостей жінок

Поки невідомо, хто саме розпочав цей флешмоб, однак за його хештегами #challengeaccepted та #womensupportingwomen – вже мільйони дописів. Флешмоб підтримали Дженніфер Еністон, Мілла Йовович, Шарліз Терон, Вікторія Бекхем, Кара Делевінь та багато інших знаменитостей.

Усі вони розповідають про жінок, які їх захоплюють та надихають на нові звершення. Зокрема, актриса Різ Візерспун написала: "Дякую всім чарівним жінкам в моєму житті за нескінченну любов і підтримку. Давайте продовжувати робити життя одна одної радіснішим і світлішим. Ось що таке сестринство насправді".

Представник соцмережі Instagram зазначив, що флешмоб "має на меті поширювати любов і нагадувати жінкам, що підтримка одна одної – це головне".

Наталі Портман подякувала за натхнення та єдність жінок в її житті.

Водночас Дженніфер Еністон зазначила, що наразі найкращим варіантом підтримки жінок буде голосування на майбутніх виборах: "Заохочуйте своїх друзів, подруг, сестер, мам, доньок робити те саме. Вибори вже зовсім скоро і ми маємо піклуватися та любити одна одну!"

Про вибори, зокрема одну із кандидаток, згадала і Міла Йовович.

Вікторія Бекхем поділилася світлиною доньки і зазначила, що "виховання сильної жінки таке ж важливе, як і їхня підтримка".

До флешмобу #WomenSupportingWomen також долучилися Дженніфер Лопес, Ріта Вілсон, Єва Лонгорія, Керрі Вашингтон, Ліза Кудроу, Геллі Беррі, Шерон Стоун.

Флешмоб почав ширитися й українським медіапростором. Його підтримали Маша Єфросініна, Даша Астаф'єва, Джамала, Валерія Татарчук.

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