Говоримо з керівником Українського центру оцінювання якості освіти Валерієм Бойком

Гість розповів про особливості проведення ЗНО-2020, чому знизили пороговий бал «склав/не склав» та чому він вважає неетичною участь у тестуванні ЗНО репетиторів.

Валерій Бойко наголосив, що суттєвої відмінності в складності тестів поточного і минулого років немає, а підготовка нинішніх випускників (які готувалися в умовах карантину), мало чим відрізняється від попереднього випуску – вони приблизно однакові за своїм рівнем знань. На його думку традиційно найскладнішими тестами залишаються фізика і хімія.

Бойко також детально прояснив, яким чином визначаються порогові бали: «Це не якийсь показник, взятий зі стелі. Це акумульований узагальнений показник, над яким працювали десятки фахівців по всій Україні, котрі представляють абсолютно все наше освітянське середовище».

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