В Австралії від пожеж постраждали три мільярди тварин - вчені

Близько 3 мільярдів тварин загинули або змінили місце проживання під час лісових пожеж в Австралії у «чорне літо» 2019-2020 років.

Про це повідомляє NHK.

За підрахунками вчених, близько трьох мільярдів тварин загинули або змінили місце проживання під час лісових пожеж в Австралії у «чорне літо» 2019-2020 років.

"Дані попереднього звіту показують, що пожежі призвели до загибелі або зміни місця проживання 143 млн ссавців, 2 млрд 460 млн рептилій, 180 млн птахів і 51 млн жаб", - йдеться в повідомленні.

Учені ряду університетів Австралії працювали над звітом, спонсорованим Всесвітнім фондом дикої природи (WWF).

«Складно уявити якусь іншу подію у світі, яка сталася на нашій пам'яті, яка б призвела до загибелі або переміщення такої величезної кількості тварин. Це одна з найстрашніших катастроф в дикій природі в сучасній історії», - сказав глава австралійського відділення фонду Дермот О'Горман.

В Австралії під час пожежі згоріли близько 5 мільйонів гектарів землі, дев'ять людей загинули і понад 1000 будинків були зруйновані.

Фото: WWF