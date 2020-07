Лана Дель Рей випустила першу аудіокнигу віршів

Американська співачка Лана Дель Рей представила першу аудіокнигу «Фіалка нахилилася назад над травою» (Violet Bent Backwards Over Grass) із 13 віршами.

Про це повідомляє Independent.

«Лана Дель Рей представила свою першу аудіокнигу з колекцією віршів під назвою «Фіалка нахилилася назад над травою», - йдеться у повідомленні.

Паперова версія книги буде стане доступною вже у вересні.

Як повідомляє газета, у своїй першій аудіокнизі американська співачка читає 13 віршів, при цьому інколи на задньому фоні грає піаніно або саксофон.

Зазначається, що це перший з двох поетичних проєктів співачки, які вона запланувала на цей рік.

Дата випуску другої аудіокниги під назвою «За залізними воротами - погляди з установи» («Вehind the iron gates – insights from an institution») ще невідомий.