30 липня: народний календар і астровісник

Сьогодні вогняної Марини – сестри пророка Іллі; у кого нині професійне свято і гармонізуймося зі Стрільцем.

Церква цього дня вшановує пам’ять великомучениці Марини Антіохійської. За переказами, Марина народилася в Антіохії (нині провінція Анталія, Туреччина) в родині язичницького жреця. Познайомившись із християнським віровченням, дівчина прийняла християнство, за що батько вигнав її з дому. Невдовзі вона зустрічає римського префекта, який до нестями закохується в дівчину. Чоловік пропонує їй одружитися, але вона повинна відректися від Христа. Однак Марина відмовилася це зробити. Розгніваний правитель піддав її тортурам, а потім убив. У католицизмі свята Марина відома під ім’ям Маргарити. Довгий час її мощі зберігались у Константинополі, а після взяття міста хрестоносцями у 1204 році, їх вивезли до Італії. Нині частки її мощів є у Венеції, а також на Афоні.

Святу Марину називали «сестрою пророка Іллі», «Вогняною Мариною», а тиждень, на який «припадає Марина» – називають «Громною неділею». Щоб уберегтися від грози, господарі запалювали свічки, освячені на Стрітення. В давнину в цей день своє професійне свято святкували ковалі, пекарі, лудильники. На Марини зазвичай оновлювали і вогонь у печі.

З іменинами привітайте Марину, Маргариту, Лазаря та Леоніда.

10-11 місячні дні. Один із найсильніших і найпотужніших днів усього місяця. День вдалий для проведення важливих зустрічей, укладання контрактів та угод. Але потрібно проявляти уважність у будь-яких справах. У сім’ї має панувати мир і любов. Стосунки, які закладаються в цей час, мають шанс бути якщо й не вічними, то міцними й надійними. В одинадцятий місячний день добре починати голодування або постувати. Якщо у вас немає такої можливості або бажання, їжте щось легке: овочі, фрукти, відварну, парову або тушковану без масла рибу, каші, прісний хліб. Іноді, як писав поет, «Гаряча ложка юшки – як молитва…»

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1904 році: +8,7; а найтеплішим у 1936 - +39,4.