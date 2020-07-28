Знайшли місце, де Ван Гог написав свою останню картину

Про це повідомляє NOS.

“Місце, де Вінсент Віллем ван Гог написав свою останню картину “Коріння дерев”, було відкрито через 130 років”, - йдеться у повідомленні.

Місце написання картини було оприлюднено сьогодні вранці у французькому Овер-сюр-Уаз, де художник провів останні сімдесят днів свого життя.

Місце, що зображено на картині нідерландського художника, знаходиться близько в 150 метрах від готелю, де в ті часи жив Вінсент Віллем ван Гог.

Зазначається, що там досі можна побачити пень, що можна розпізнати навіть через 130 років.

Фото: COMPILATIE NIEUWSUUR