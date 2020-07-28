Знайшли місце, де Ван Гог написав свою останню картину
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Укрінформ
Місце, де нідерландський художник Вінсент Віллем ван Гог написав свій останній твір під назвою “Коріння дерев”, оприлюднили через 130 років.
Про це повідомляє NOS.
“Місце, де Вінсент Віллем ван Гог написав свою останню картину “Коріння дерев”, було відкрито через 130 років”, - йдеться у повідомленні.
Місце написання картини було оприлюднено сьогодні вранці у французькому Овер-сюр-Уаз, де художник провів останні сімдесят днів свого життя.
Місце, що зображено на картині нідерландського художника, знаходиться близько в 150 метрах від готелю, де в ті часи жив Вінсент Віллем ван Гог.
Зазначається, що там досі можна побачити пень, що можна розпізнати навіть через 130 років.
Фото: COMPILATIE NIEUWSUUR