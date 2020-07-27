В Японії помер відомий дизайнер Кансай Ямамото

Японський дизайнер Кансай Ямамото помер у 76 років від гострого мієлобластного лейкозу.

Про це повідомляє Kyodo News із посиланням на його доньку Мірай Ямамото, яка у понеділок повідомила про трагічну новину.

«Відомий на міжнародній арені японський дизайнер Кансай Ямамото помер минулого тижня від лейкемії. Йому було 76 років», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дизайнер помер ще минулого четверга.

Як повідомляє газета, Ямамото було госпіталізовано у лютому цього року з гострим мієлобластним лейкозом і з того часу він вже не залишав лікарню.

Зазначається, що його дизайнерські роботи представлялися на тижнях мод, зокрема, у Токіо, Нью-Йорку та Парижі з 1974 до 1992 років. Пізніше він став організовувати масштабні розважальні шоу в Азії.

Також відомо, що Ямамото співпрацював із легендарними музикантами, такими як Елтон Джон, Девід Боуві та Стіві Вондер.