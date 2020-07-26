Американець виграв у лотерею $22 мільйони - і поділився половиною з другом

Житель американського штату Вісконсін виграв у лотерею 22 млн дол. і, дотримуючись давньої домовленості зі своїм другом, віддав йому половину виграшу.

Про це повідомляє Голос Америки.

«Для когось обіцянка, дана другу, може виявитися ціннішою від багатомільйонного виграшу. Таким вона виявилася для жителя Вісконсіна Тома Кука, який домовився зі своїм другом Джо Фіні, що якщо хтось із них виграє в лотерею, то поділиться половиною з іншим. Домовленість була скріплена лише рукостисканням», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що через 28 років Кук виграв 22 мільйони доларів в лотерею Powerball і відразу ж зателефонував своєму старому другові.

Переможці воліли отримати одноразову грошову виплату, через що фінальна сума виявилася значно меншою від початкового виграшу. Після вирахування податків кожен з друзів отримав близько $5,7 млн.

Як повідомляється, вони поки що не знають, куди витратять гроші, але зізналися, що «не можуть придумати кращого приводу вийти на пенсію».

Фото: Facebook