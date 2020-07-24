Гречаний хліб у відновленій прадавній печі спекла відома на Рівненщині майстриня, голова громадської організації «Центр креативу» Олена Медведєва.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«У мене були особливі хвилювання, адже вперше пекла хліб в особливих печах - XI-XII ст. Потрібно було спершу вивчити їхню будову, характер, можливості. Зрозуміти, що хоче тісто, коли сходить просто неба на вулиці, і який у нього настрій. І щоб ви думали? Ми порозумілися із цими гарними печами! Нам вдалося спекти гречаний хліб із льоном, смаженим солоним арахісом та пампухи. Навіть аромат диму додав хлібові неабиякого шарму. Дякую, що довірили мені таку відповідальну справу. Городище Оствиця – моя найрідніша земля», - наголосила Медведєва.

На Рівненщині спекли гречаний хліб у печі XI-XII століть / Фото: facebook.com/medvedevaolena

«Городище Оствиця» – назва історичного парку, який просто неба створюють у Рівному.

Там відтворюють давньоруське городище, яке в ХІ-ХІІ століттях існувало на лівому березі озера Басів Кут.

Реконструктори розчистили та укріпили берег, відтворили давню піч, будують човни, будиночки для туристів.

Один з ініціаторів проєкту Юрій Ойцюсь розповів, що ідея створити парк неподалік водойми виникла з десяток років тому. Ентузіасти почали з прадавнього човна вікінгів. Нині дев'ятиметровий «Драккар Гунгнір» уже на воді. У майстерні створюють й інші човни слов'ян. Згодом планують облаштувати корабельню, алею майстрів, стрільбище, сцену, огорожу у вигляді частоколу та вхідну браму.

Ця територія стане автентичною зоною відпочинку як для рівнян, так і для туристів.

Фото: Олена Медведєва, Facebook