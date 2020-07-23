Ritter Sport відстояв у суді свою "квадратність"

Виключно шоколад Ritter Sport може мати плитку квадратної форми, його квадратна упаковка залишається захищеною торговою маркою.

Такий вирок ухвалив 23 липня Федеральний суд Німеччини, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Федеральний суд сьогодні відхилив позов щодо скасування марки для виробництва шоколадних батончиків квадратної форми. Безперечно, що ця упаковка все ще є захищеною як торгова марка», - йдеться у рішенні, оприлюдненому на сайті суду.

Таким чином Федеральний суд відхилив скаргу конкурента німецького виробника шоколаду в квадратних пакунках Ritter Sport – компанії Milka Mondelez.

Судді вирішили, що покупець розглядає квадратну форму як ознаку того, що це шоколад певної компанії та асоціює його з очікуваною якістю.

Компанія Alfred Ritter GmbH & Co. KG з 1990-х років рекламує свій продукт як бренд добре відомим слоганом: «Quadratisch. Praktisch. Gut.» (Квадратно. Практично. Добре). Виробник молочного шоколаду Milka вже 10 років намагається зняти захист з цієї торговельної марки та домогтися дозволу продати власний шоколад у квадратній упаковці. Нинішній судовий розгляд – не перший, у 2017 році Вищий цивільний суд у Карлсруе вже підтвердив права Ritter Sport на квадратний бренд.

фото: Ольга Танасійчук