23 липня: народний календар і астровісник

Нині преподобного Антонія Печерського; зазираємо до лісових криничок і шукаємо плодів на Дереві пізнання добра і зла.

Сьогодні Церква вшановує пам’ять преподобного Антонія Печерського – церковного діяча часів Київської Русі, засновника Києво-Печерської лаври і просто людини святого життя. Родом преподобний Антоній з Любеча що на Чернігівщині. Рано відчув у собі чернече покликання. Здійснив паломництво до Палестини, декілька років прожив на Афоні, потім повернувся на батьківщину. Багато років поспіль жив у викопаній у землі печері. Незабаром навколо нього почали збиратися учні та послідовники. Так поволі зароджувався Печерський монастир, який невдовзі перетворився на Києво-Печерську лавру.

Наші пращури казали: «На Антонія сонце сміється, а місяць усміхається». Чому так – ніхто достеменно не знає. А ще примічали: «Якщо погожої днини в лісових криничках знизився рівень води – невдовзі збереться на дощ»; «Якщо дружно розкрилися квітки портулаку – на сонячну погоду».

З іменинами вітайте Антонія, Данила, Леонтія, Олександра, Петра, Георгія.

4-ий місячний день, Місяць від Лева чкурнув до гостинної Діви. Символом дня є незбагненне Дерево пізнання добра і зла. Сприятливий період для складання звітів, бухгалтерського обліку і будь-якої іншої роботи, що потребує підвищеної уваги. Сьогодні ліпше побути на самоті, не встрявати в чужі справи, а зайнятися виключно собою. В крайньому випадку власним городом або кімнатними рослинами. І не ухвалюйте важливих рішень. Не час. Активними є шия і голосові зв’язки. Їжа має бути поживною, але не важкою. Смакуватимуть пісний борщ, овочеве рагу, тушковані овочі, хліб домашньої випічки, трав’яні чаї.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1904 – +5,8, а найтеплішим у 2001 – +34,8.