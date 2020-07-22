Британська королівська родина показала нові світлини принца Джорджа
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Укрінформ
Герцог і герцогиня Кембриджські Вільям та Кетрін показали нове фото свого сина принца Джорджа з нагоди його сьомого дня народження.
Відповідний знімок був опублікований на сторінці королівського подружжя у Твіттер.
«Ділимося фотографією, зробленою герцогинею напередодні сьомого Дня народження принца Джорджа», - йдеться у дописі до фотографії.
Як повідомляє Sky News, на знімку видно, як син все більше показує риси свого батька - герцога Кембриджського Вільяма.
Зазначається, що королівська пара регулярно поширює нові фото з нагоди Дня народження їхніх дітей.
Як повідомлялося, принц Джордж Кембриджський народився 22 липня 2013 року. Він займає третє місце у лінії спадкування престолу (після діда Чарльза та батька Вільяма).
фото: instagram.com/kensingtonroyal