Британська королівська родина показала нові світлини принца Джорджа

Герцог і герцогиня Кембриджські Вільям та Кетрін показали нове фото свого сина принца Джорджа з нагоди його сьомого дня народження.

Відповідний знімок був опублікований на сторінці королівського подружжя у Твіттер.

«Ділимося фотографією, зробленою герцогинею напередодні сьомого Дня народження принца Джорджа», - йдеться у дописі до фотографії.

Як повідомляє Sky News, на знімку видно, як син все більше показує риси свого батька - герцога Кембриджського Вільяма.

Зазначається, що королівська пара регулярно поширює нові фото з нагоди Дня народження їхніх дітей.

Як повідомлялося, принц Джордж Кембриджський народився 22 липня 2013 року. Він займає третє місце у лінії спадкування престолу (після діда Чарльза та батька Вільяма).

фото: instagram.com/kensingtonroyal