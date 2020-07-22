22 липня: народний календар і астровісник

Сьогодні Панкрата і Кирила; хто такий «воєвода», рахуємо снопи і чи може корона перетворитися на віслячі вуха.

Сьогодні священномучеників Панкрата і Кирила. В Україні тривали жнива. Для наших пращурів це не було банальне збирання зернових – це були сповнені значення обрядодії. Вижате за день збіжжя в’язали в снопи. Перший сніп – так звані «колядка», «воєвода», «зажинок» – мав неабияке ритуальне значення: якщо в родині була дівчина на виданні, то з «воєводи» випікали коровай на весілля і прикрашали його колосками. А коли в цьому на було потреби, перший сніп ставили на покуть, де він зберігався до початку осінньої сівби; з розім’ятих колосочків робили перший засів. Снопи в’язали, як правило, перевеслами. При цьому дотримувалися непорушної традиції: для озимих (жита й пшениці) перевесла крутили зі свіжовижатих стебел. Для яровини (ячменю, гречки, проса) перевесла крутили лише з торішніх кулів напередодні зажинків. Вив’ялені снопи невдовзі складали в «бабки» (десять снопів), п’ятнадцятки, полукіпки (тридцять снопів) та копи (шістдесять снопів).

З іменинами вітайте Костянтина, Кирила, Олександра.

3-ій місячний день, Місяць продовжує перебувати у Левові. Зовсім непоганий в енергетичному плані день. Зорі та інші небесні світила, вкупі з усіма чорними дірами, сприятимуть активному відпочинку і активній праці, особливо в колективі. Лінуватися не варто – обтяжите карму. Втім, ближче до вечора можна й розслабитись, але, як то кажуть, не втрачаючи голови. Серйозні важливі фінансові справи ліпше відкласти. Далекі подорожі – теж. Не забувайте, що в декого в цей період занадто завищена самооцінка й може вирости корона. Що ж: аби не віслячі вуха…

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1909: +8,3; а найтеплішим у 1936 – +34,9.